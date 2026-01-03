Haberler

Çaykur Rizespor, Antalya kampında

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Antalya'daki kampında teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman yaparak ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda bazı oyuncular sakatlık ve izin nedeniyle yer almadı.

Çaykur Rizespor, Antalya kampında çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalıştı. Antrenmanda sakatlığı nedeniyle Loide Agusto, izinli olmasından Qazim Laçi ve Jesurun Rak-Sakyi yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
