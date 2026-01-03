SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Antalya kampında çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalıştı. Antrenmanda sakatlığı nedeniyle Loide Agusto, izinli olmasından Qazim Laçi ve Jesurun Rak-Sakyi yer almadı.