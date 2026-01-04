Haberler

Çaykur Rizespor'un kamp mesaisi devam ediyor

Güncelleme:
Çaykur Rizespor, devre arası kamp hazırlıkları için Antalya'da teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman yapıyor. Günün ilk bölümünde salonda çalışan takım, ikinci kısmında sahada antrenman gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor, devre arası kamp hazırlıkları için bulunduğu Antalya'da ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Antalya'nın Serik ilçesindeki kampını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapan yeşil-mavili ekip günün ikinci antrenmanında sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile son buldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
