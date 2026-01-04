Çaykur Rizespor'un kamp mesaisi devam ediyor

Çaykur Rizespor, devre arası kamp hazırlıkları için bulunduğu Antalya'da ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Antalya'nın Serik ilçesindeki kampını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapan yeşil-mavili ekip günün ikinci antrenmanında sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile son buldu. - RİZE