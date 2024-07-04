Çaykur Rizespor, Ali Sowe'u kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe'u 1 yıllığına kadrosuna kattı. İstanbul'da düzenlenen imza töreniyle transfer resmiyet kazandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü'nde forma giyen 30 yaşındaki Gambiyali forvet Ali Sowe'u 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli forvet için İstanbul'da imza töreni düzenlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe'u kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Gambiyali forvet Ali Sowe, başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe'a "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.