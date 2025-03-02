Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Alanyaspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanana karşılaşmada Rizespor'un ilk golünü 46. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti. Alanyaspor'da Andraz Sporar, 65. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. 71'i gösterirken Rizespor'da Ali Sowe, takımının 2. golünü kaydetti ve ev sahibi yeniden öne geçti.Dakikalar, 85. gösterirken Ibrahim Olawoyin, Rizespor'un 3. golünü attı ve skoru belirledi.

MOCSI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Çaykur Rizespor'da forma giyen Macar savunmacı Attila Mocsi, 75. dakikada sarı kart görerek gelecek hafta cezalı duruma düştü. Mocsi, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.

RİZESPOR'DAN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Rizespor, 33 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.Son 4 maçının 3'ünü kaybeden ve 31 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada konumlandı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.