Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular pas çalışmasının ardından tam sahada maç gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından tam sahada maç yaptı.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarınki çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
