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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Olawoyin, Ali Sowe ve Ghezzal'dan gelirken, Adana Demirspor'un tek gollerini Bünyamin Balat attı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Olawoyin'in ara pasında kaleci Deniz Dönmezer ile karşı karşıya kalan Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

51. dakikada Alioui'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

69. dakikada ceza sahası içerisinde Maestro'nun müdahalesi sonucu Akintola yerde kalınca maçın hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

83. dakikada Osman Kaynak'ın pasında topla buluşan Maestro'nun ceza sahası dışından gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

90+4. dakikada Deniz Dönmezer'in ceza sahası içinde Buljubasic'e yaptığı müdahale sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Jurecka'nın vuruşunda kaleci Deniz Dönmezer, meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Alp

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Varesanovic (Hadziahmetovic dk. 62), Papanikolaou (Buljubasic dk. 73), Ghezzal (Emrecan Bulut dk. 89), Olawoyin (Samet Akaydin dk. 89), Akintola, Sowe (Jurecka dk. 73)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Seyfettin Anıl Yaşar, Ayberk Karapo, Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Osman Kaynak dk. 83), Maestro, Aksel Aktaş (Bünyamin Balat dk. 46), Alioui (Burhan Ersoy dk. 90+4), Aymbetov (Ozan Demirbağ dk. 90+1)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Shehu, Yücel Gürol, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Olawoyin (dk. 30), Ali Sowe (dk. 47), Ghezzal (dk. 69 pen.) (Çaykur Rizespor), Bünyamin Balat (dk. 51) (Adana Demrsor)

Sarı kartlar: İlhan Palut, Papanikolaou, Alikulov, Taha Şahin, Hojer (Çaykur Rizespor) Maestro, Semih Güler, Deniz Dönmezer (Adana Demirspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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