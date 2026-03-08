Haberler

Recep Uçar: "İlk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek taraftarlarımızı mutlu ettik"

Recep Uçar: 'İlk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek taraftarlarımızı mutlu ettik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyaspor maçının ardından, takımlarının 3 maç üst üste galip gelerek ve gol yemeden başarı sağlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyapor maçının ardından, "Bugün her şeyden de önemli olan ilk defa 3 maç üst üste galip gelerek, ilk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek bugün taraftarlarımızı mutlu ettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Uçar, "Kazanmanın verdiği moralle geldik. Evimizde kazanıp ilk defa 3'te 3 yapmak istiyorduk. ve şükürler olsun başardık. Çok iyi başlayamadığımız ama 10. dakikada penaltı pozisyonu ile öne geçtiğimiz bir maç. Son 15 dakikalık bölümü daha sabırlı oynamak istiyorduk ama çok fazla bireysel hatalar yaptık. Basit pas hataları yapmamız, olgun atakları sonlandırmamızı engelledi. İyi niyetliydik, iyi mücadele ettik, güzel bir sonuç aldık. Gerçekçi konuşmak gerekirse futbol kalitesi olarak belki de son 2 maçın altında kaldık. İkinci yarı daha iyi başladık, daha kontrollüydük, daha net kenara indik. Bugün her şeyden de önemli olan. İlk defa 3 maç üst üste galip gelerek, ilk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek bugün taraftarlarımızı mutlu ettik" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşayan Filistinlileri unutmadı

Kerem'den ''Helal olsun sana çocuk'' dedirten hareket
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Savaşta tüm hesaplar sil baştan