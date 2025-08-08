Çaykur Rizespor 2025-2026 Sezonu Açılış Programı Düzenledi

Çaykur Rizespor 2025-2026 sezonu için statta açılış programı düzenledi.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, yöneticiler, Teknik Direktör İlhan Palut, Rize Yeni Şehir Stadı'nda düzenlenen programa taraftarlarla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, "Lig başlıyor. İnşallah her şeyden önce dostça, kardeşçe, sportmence önce Rizespor'umuzun sonra hiçbir kulübümüzün, hiçbir topçunun sakatlanmadığı bir sezon diliyorum. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu unutmadan mücadelemizi yapıp inşallah en üst seviyelere oynayıp başarılı olmaya çalışacağız. Yeni transferimiz olacak inşallah. Seyircilerimize mesajımız sporun coşkusunu en üst düzeyde, hep beraber yaşamamız ama dostça, kardeşçe, kırmadan, dökmeden, birliğimizi, beraberliğimizi daim olacak şekilde coşkumuzu, sevincimizi en başarılı olacak şekilde yaşamamızı isteriz" dedi. - RİZE