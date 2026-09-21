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Çaykur Rizespor, 10 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlığına başladı

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Çaykur Rizespor, 10 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlığına başladı
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Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda Göztepe maçında ilk 11'de oynayanlar yenilenme çalışması yaptı, diğer oyuncular taktik maçla idmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular sahada topla ısınma, rondo çalışması, geniş alan oyununun ardından oynanan taktik maçla idmanı tamamladı.

Karadeniz ekibi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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