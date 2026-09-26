Çayırova Belediyespor, Süper Lig'de kalıcı olmak için Galatasaray ile başlıyor

Çayırova Belediye spor, Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayarak yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyor.

İlçedeki gençlerden gelen talep sonucu 2021 yılında kurulan kulüp, aradan geçen zamanda amatörden Süper Lig'e çıkarak basketbol tarihinde az görülen başarıya imza attı.

Müzesine mücadele ettiği liglerden 5 yılda 5 kupa götüren Çayırova Belediye spor, geçen sezon Erkekler Federasyon Kupası'nı da kazandı.

Galatasaray MCT Technic ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün karşılacak mavi-beyazlı takım, Kocaeli'yi 33 yıl aranın ardından temsil edeceği Süper Lig'de başarı kovalayacak.

"Gelişmeye devam edeceğiz"

Başantrenör Ender Arslan, AA muhabirine, sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi.

Çalışmalarının yoğun başladığını ve öyle de devam ettiğini belirten Arslan, "Artık bu haftadan itibaren normal sezon ritminde çalışmalara döndük. Yoğun bir dönemdi, oyuncular da son derece istekliydi. Hazırlık maçlarını sonuçtan ziyade neleri daha iyi yapabiliriz veya geliştirebiliriz diye oynuyoruz. Şu an ufak tefek sakatlıklarımız, ilk hafta faydalanamayacağımız oyuncularımız var ama günün sonunda lige hazırız diyebilirim. Gelişmeye devam edeceğiz. Yüzde 100 hazır hale gelmemiz 5'inci haftaları bulacaktır." dedi.

Arslan, Avrupa'daki en iyi salonlarla aynı standartlara sahip yeni salonlarının olduğunu, burada sinerji yakalayarak ligin alt sıralarından uzak durmak istediklerini aktararak şöyle devam etti:

"Ligimiz hakikaten çok zor. Baktığınız zaman bütün Avrupa kupalarının ya favorisi ya da en büyük adayları ülkemizin takımları. EuroLeague'de iki takımımız da final four adayı. Aynı zamanda bu sezon Beşiktaş'da burada mücadele edecek. EuroCup favorisi Bahçeşehir Koleji, Esenler Erok spor ve Galatasaray gibi kalbur üstü takımlar var. Bu anlamda da ne kadar zor bir ligimiz olduğunu görüyoruz. İlk amacımız, ligin alt kısmından uzak kalmaya çalışmak. Sonrasında da bunu revize edecek konuma gelip Avrupa kupalarına katılım sağlayacak pozisyon elde etmek istiyoruz. Avrupa kupaları bizim için ilk hedef olamaz. İlk hedefimiz ligin alt sıralarından uzak kalıp bu ligde kalıcı olacağımızı gösterebilmek."

"Çok zorlu rakipler var"

Sezon boyunca seyirci desteğiyle daha üst hedeflere sağlam adımlarla yürüyebileceklerini anlatan Arslan, "Bu bölgenin insanına Fenerbahçe'yi, Anadolu Efes'i, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı izletecek olmanın mutluluğu var. Bu takımları burada ağırlayacak olmak büyük mutluluk ama amacımız bu salonda kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanmak. Burada ciddi anlamda seyirci desteğimiz oluyor. Burada kaybettiğimiz maçlar da olacaktır. Çok zorlu rakipler var. Taraftarımız ve Çayırova halkı bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasın. Sezon boyunca da bütün Kocaeli'nin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Arslan, Çayırova'da Avrupa standartlarında tesise sahip olduklarını, buna spor lisesi de eklenince buralardan önemli sporcuların yetişeceğine inandığını vurgulayarak "Bu tabii hemen olmuyor ama bence bu salon ve Süper Lig macerası, bunun filizlerini atacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA