Çayırova Belediyesi, Lig Lideri Sigortam Net'i Yendi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. Haftası'nda Çayırova Belediyesi, lig lideri Sigortam Net'i kendi evinde 81-69 mağlup ederek moral buldu.

İki yılda aldığı iki şampiyonluk sonrasında bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi'nden ligin 12. Haftası'nda kritik galibiyet geldi. Başantrenör Enes Akdilek'in öncülüğünde Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda lig lideri Sigortam Net ile karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, baştan sona üstün götürdüğü maçı 81-69'luk skorla yendi. Maça, Phil Greene, Enes Bayraktar, Kutay Akpulat, Cenk Şekeroğlu ve Ercan Bayrak 5'iyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 19-22 geride kapatsa da ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koydu. Hücumda istediklerini sahaya yansıtan Çayırova Belediyesi, İlkan Karaman'ın son saniye basketiyle farkı 10'a çıkardı ve ilk yarıyı 41-31 önde bitirdi.

Çayırova Belediyesi, üçüncü çeyrekte de tüm oyuncularından katkı almaya devam etti. İlkan Karaman'ın hücumdaki etkili oyunuyla farkı koruyan Çayırova Belediyesi, periyodu 62-53 önde kapattı. Son çeyrekte de verimli hücum eden Çayırova Belediyesi, üstünlüğünü korudu ve maçtan 81-69 galip ayrıldı. Lider rakibi Sigortam Net'e bu sezon ikinci mağlubiyetini tattıran Çayırova Belediyesi teknik heyet ve sporcuları, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Lider Sigortam Net'i 81-69 yenen basketbol takımımızı tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ