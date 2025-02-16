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Çayelispor ve Tire 2021 0-0 Berabere Kaldı

Çayelispor ve Tire 2021 0-0 Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig'in 20. haftasında Çayelispor, sahasında Tire 2021 ile yaptığı maçta 0-0 berabere kaldı. Maçta Tire 2021'den Mehmet Tosun, 63. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

TFF 3. Lig'in 20. haftasında Çayelispor sahasında karşılaştığı Tire 2021 ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Ömer Şivka, Eray Pınar, Batuhan Sarıgül

Çayelispor: Erdi Yokuşlu, Kadir Enes Kıra, Batuhan Akyüz, Ferhat Canlı (Alaattin Hamza Ok dk. 46), Mehmet Berkant Yaylan (Furkan Boz dk. 66), Ertuğrul Sancaktutan, Talha Özcan (Rıdvan Bingöl dk. 80), Sinan Kalaycı, Hakan Kuş, Musa Eren Karakaş (Muhammed Ali Yılmaz dk. 80), Mehmet Aytemiz (Doğacan Diker dk. 46)

Tire 2021: Fatih Demirlek, Rıdvan Koçak (Kadir Mert Örentepe dk. 58), Murat Şimşek, Özgür Güler, Said Can Açıkalın (Yusuf Yıldız dk. 90+1), Mehmet Tosun, Emirhan Özyaşar, Ahmet Can Özer (İlhan Aslanoğlu dk. 90+1), Serhat Baştan (Semih Görer dk. 86), Mustafa Çalışkan, Musa Yüksel (Murat Elkatmış dk. 46)

Kırmızı kart: Mehmet Tosun (dk. 63) (Tire 2021)

Sarı kartlar: Kadir Enes Kıra, Mehmet Berkan Yaylan, Rıdvan Bingöl (Çayelispor), Özgür güler (Tire 2021) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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