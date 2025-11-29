Çayelispor, Orduspor 1967'ye 2-1 Mağlup Oldu
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 11. hafta maçında Çayelispor, sahasında Orduspor 1967'ye 2-1 yenildi. Goller Muhammed Ali Yılmaz ve Ege Özkayımoğlu ile Cuma Menize'den geldi.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 11. hafta maçında Çayelispor, sahasında karşılaştığı Orduspor 1967'ye 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Furkan Arıoğlu, Miraç Kızılkaya, Vaysal Batuhan Dursun
Çayelispor: Burak Diker, Resül Özmen (Efecan Mirzaoğlu dk. 79), Hüseyin Eşkol (Yigit Seber dk. 90+6), Ali Osman Karnapoğlu, Habil Özbakır, Ali Kemal Aslankaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ahmet Can Ersoy (Erdem Çakır dk. 46), Musa Eren Karakaş, Cömert Ağa Öcal, Muhammed Emin Balcılar
Orduspor 1967: Mertcan Dağlı, Eren Tunalı (Arda Görmüş dk. 70), Hakan Çinemre, Mert Denizli, Sarper Çağlar, Osman Arslantaş (Alaattin Öner dk. 70), Cuma Menize, Erdem Onur Beytaş, Alim Harlak (Ferdi Güzelsu dk. 82), Ali Kemal Başaran, Ege Özkayımoğlu
Goller: Muhammed Ali Yılmaz (dk. 67 pen.) (Çayelispor), Ege Özkayımoğlu (dk. 72), Cuma Menize (dk. 90+1) (Orduspor 1967)
Kırmızı kart: Hakan Çinemre (dk. 67) (Orduspor 1967)
Sarı kartlar: Halil Özbakır, Ali Kemal Aslankaya (Çayelispor), Sarp Çağlar, Osman Arlsantaş (Orduspor 1967) - RİZE