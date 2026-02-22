TFF 3. Lig: Çayelispor: 0 Karabük İdmanyurdu Spor: 1
TFF 3. Lig 3 Grup'un 22. haftasında Çayelispor, sahasında Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu. Karabük'ün golünü Mehmet Turgut kaydetti.
Hakemler: Berkay Ağış, Uğur Çakmak, Furkan Çakır
Çayelispor: Özgün Köklü, Berat Pınar, Taha Necati Atay, Ali Karnapoğlu (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 61), Oğuzhan Efe Yılmaz (Oğuzhan Eskiköy dk. 79), Berkay Kumlu (Doğukan Delimehmet dk. 61), Fatih Ergen, Serdar Yıldırım, Taha Tunç (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 46), Murat Yılmaz, Ömer Nergiz (Musa Eren Karakaş dk. 61)
Karabük İdmanyurdu Spor: Haktan Şentürk, Osman Boz, Aslan Gök, Mustafa Can Birol, Mustafa Yorulmaz, Seyit Ali Kahya (Göksu Mutlu dk. 88), Muhammed Kocatürk, Mehmet Durgut, Yakup Ramazan Zorlu (Berkcan Cengiz dk. 83), Tugay Keleş, Mertcan Koç
Goller: Mehmet Turgut (dk.29) (Karabük İdmanyurdu Spor)
Kırmızı kart: Mehmet Durgut (Karabük İdmanyurdu Spor)
Sarı kartlar: Fatih Ergen, Murat Yılmaz, Eyüp Ensar Bozkurt (Çayelispor), Kaan Erdoğan, Seyit Ali Kahya, Mustafa Yorulmaz, Osman Boz, Hakan Şentürk, Berkan Cengiz (Karabük İdmanyurdu Spor) - RİZE