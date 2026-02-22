Haberler

TFF 3. Lig: Çayelispor: 0 Karabük İdmanyurdu Spor: 1

TFF 3. Lig: Çayelispor: 0 Karabük İdmanyurdu Spor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 3 Grup'un 22. haftasında Çayelispor, sahasında Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu. Karabük'ün golünü Mehmet Turgut kaydetti.

TFF 3. Lig 3 Grup'un 22. haftasında Çayelispor kendi sahasında ağırladığı Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Berkay Ağış, Uğur Çakmak, Furkan Çakır

Çayelispor: Özgün Köklü, Berat Pınar, Taha Necati Atay, Ali Karnapoğlu (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 61), Oğuzhan Efe Yılmaz (Oğuzhan Eskiköy dk. 79), Berkay Kumlu (Doğukan Delimehmet dk. 61), Fatih Ergen, Serdar Yıldırım, Taha Tunç (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 46), Murat Yılmaz, Ömer Nergiz (Musa Eren Karakaş dk. 61)

Karabük İdmanyurdu Spor: Haktan Şentürk, Osman Boz, Aslan Gök, Mustafa Can Birol, Mustafa Yorulmaz, Seyit Ali Kahya (Göksu Mutlu dk. 88), Muhammed Kocatürk, Mehmet Durgut, Yakup Ramazan Zorlu (Berkcan Cengiz dk. 83), Tugay Keleş, Mertcan Koç

Goller: Mehmet Turgut (dk.29) (Karabük İdmanyurdu Spor)

Kırmızı kart: Mehmet Durgut (Karabük İdmanyurdu Spor)

Sarı kartlar: Fatih Ergen, Murat Yılmaz, Eyüp Ensar Bozkurt (Çayelispor), Kaan Erdoğan, Seyit Ali Kahya, Mustafa Yorulmaz, Osman Boz, Hakan Şentürk, Berkan Cengiz (Karabük İdmanyurdu Spor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

Çocukların çok sevdiği kadın, vahşi cinayetle suçlanıyor
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda