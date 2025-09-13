Haberler

Çayelispor, Giresunspor'u 2-0 Mağlup Etti

Çayelispor, Giresunspor'u 2-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 3. Grup 2. haftasında Çayelispor, sahasında Giresunspor'u 2-0 yenerek büyük bir galibiyet aldı. Maçta goller, Muhammet Ali Demir ve Berkay Kumlu'dan geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup 2. haftasında Çayelispor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Çayeli

Hakemler: Kemal Savaş, Necmi Akıncı, Yaşar Can Daşdelen

Çayelispor: Burak Diker, Furkan Çetinkaya, Halit Emre Acun, Hüseyin Yıldız, Ali Osman Karnapoğlu (Muhammed Ali Yılmaz dk.55), Arif Cılak (Muhammet Ali Demir dk.56), Musa Eren Karakaş, Berkay Kumlu, Oğuzhan Eskiköy, Muhammed Emin Balcılar, Ethem Erboğa (Fehmi Eren Çakmakçı dk.72)

Giresunspor: Göktan Cörüt, Şahin Dik, Ali Akçay (Furkan Tahmaz dk.86), Arda Cebeci (Muhammet Turhan dk.46), Arda Kılıç (Ege Teomete dk.70), Barış Gün, Şenel Aydemir, Mehmet Keskin, Alperen Köşker, Furkan Kütük, Emre Nizam

Goller: Muhammet Ali Demir (dk. 68), Berkay Kumlu (dk. 90+4) (Çayelispor)

Sarı kartlar: Muhammet Ali Demir (Çayelispor), Mehmet Keski, Muhammet Turhan (Giresunspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
