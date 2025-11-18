Çavuşoğlu, Tokyo'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı takip etti

ESKİ Dışişleri Bakanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics), milli sporcuların karşılaşmalarını takip etti.

Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Spor Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, Türkiye İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel ve Türkiye Futbol Federasyonu Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural ile birlikte önce voleybol ve Hentbol Milli Takım maçlarını izleyen eski bakan Çavuşoğlu, ardından golf sahasına giderek milli sporcumuz Mehmet Yavuz'a destek verdi. İlk günü 90 vuruşla tamamlayan Yavuz, yarın atışlarına devam edecek ve iki gün sonra final müsabakalarında mücadele edecek.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Milli Takımın kaldığı otele giderek sporcu ve antrenörlerle sohbet etti, başarılar diledi.