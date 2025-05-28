Cavit Çağlar Ortaokulu, Yüzme Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin'de düzenlenen 'Okul Sporları Küçük Kızlar Yüzme' yarışmasında, Cavit Çağlar Ortaokulu öğrencileri 14 altın ve 3 gümüş madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Mersin'de düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinde bulunan okullar arasında düzenlenen yarışmada, Bursa'dan katılım sağlayan Cavit Çağlar Ortaokulu öğrencileri Bilge Bektaş, Meryem Çetin, Azra Derin Karabulut, Meyra Ulu, Azra Kocaman Büşra Şahin, Menekşe Kuzucuk ve Ela Bilgiç 14 altın ve 3 gümüş madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu. Turnuva boyunca öğrencilerine destek veren Cavit Çağlar Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük, "Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarıları ile gurur duyuyorum. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını biliyoruz. Yönetim olarak akademik başarının yanında, sportif ve kültürel başarılarını da önemsiyoruz. Öğrencilerimize, velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ederim" dedi. - BURSA