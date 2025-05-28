Cavit Çağlar Ortaokulu, Yüzme Türkiye Şampiyonu Oldu

Cavit Çağlar Ortaokulu, Yüzme Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen 'Okul Sporları Küçük Kızlar Yüzme' yarışmasında Bursa'dan katılan Cavit Çağlar Ortaokulu öğrencileri, 14 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Okul müdürü, öğrencilerin başarıları ile gurur duyduğunu belirtti.

Mersin'de düzenlenen 'Okul Sporları Küçük Kızlar Yüzme' yarışmasında, Cavit Çağlar Ortaokulu öğrencileri 14 altın ve 3 gümüş madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Mersin'de düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinde bulunan okullar arasında düzenlenen yarışmada, Bursa'dan katılım sağlayan Cavit Çağlar Ortaokulu öğrencileri Bilge Bektaş, Meryem Çetin, Azra Derin Karabulut, Meyra Ulu, Azra Kocaman Büşra Şahin, Menekşe Kuzucuk ve Ela Bilgiç 14 altın ve 3 gümüş madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu. Turnuva boyunca öğrencilerine destek veren Cavit Çağlar Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük, "Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarıları ile gurur duyuyorum. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını biliyoruz. Yönetim olarak akademik başarının yanında, sportif ve kültürel başarılarını da önemsiyoruz. Öğrencilerimize, velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ederim" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

Emeklilik parasıyla dana aldı, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.