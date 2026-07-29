Castrol Ford Team Türkiye, Finlandiya Rallisi’nde yeni zafer hedefiyle zirve mücadelesine çıkıyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Türkiye'yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, şampiyonanın Junior WRC takvimindeki en zorlu yarışlarından olan efsanevi Finlandiya Rallisi'nde Ali Türkkan-Bilge Ayan ikilisiyle zirveyi hedefliyor. Son iki sezonda Junior WRC sınıfında Türkiye'ye üst üste dünya üçüncülükleri kazandıran ve bu sezon başarı çizgisini sürdüren takım, Finlandiya'da liderlik için mücadele verecek.

Türkiye'nin köklü motor sporları takımlarından Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kapsamında koşulan Junior WRC'nin (Dünya Gençler Ralli Şampiyonası) dördüncü ayağı olan Finlandiya Rallisi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Bu yıl 75'inci kez düzenlenen ve 'Dünya Ralli Şampiyonası'nın en hızlı yarışı' olarak bilinen Finlandiya Rallisi, 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yüksek tempolu ve efsanevi toprak etaplarda gerçekleştirilecek. Takım, bu önemli yarışta Ali Türkkan - Bilge Ayan ikilisiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Castrol Ford Team Türkiye, geçen yılki Acropolis Rallisi, bu yılki Hırvatistan Rallisi ve Portekiz Rallisi'nde sergiledikleri iyi performansla Türkiye motor sporları tarihinde bir WRC kategorisinde üç kez birincilik kazanan ilk ekip olarak adlarını tarihe yazdırdı. Bu sezon zorlu Hırvatistan ve Portekiz rallilerinde elde ettiği derecelerle iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren takım, sezonun ilk üç yarışının ardından Junior WRC klasmanında şampiyonada sadece 2 puan farkla ikinci konumda yer alıyor. Geçtiğimiz sezon aynı ralliyi üçüncü olarak podyum başarısıyla tamamlayan genç pilot Ali Türkkan, bu sezonun final yarışı olan Şili Rallisi öncesinde şampiyonada liderliği ele geçirmeyi amaçlıyor.

Junior WRC takviminin en hızlı ve en teknik rallilerinden biri olarak kabul edilen Finlandiya Rallisi; yüksek ortalama hızları, cesaret isteyen kör tepeleri, uzun atlayışları ve milimetrik sürüş hassasiyeti gerektiren akıcı etaplarıyla öne çıkıyor. Pilotlar için hata payının son derece düşük olduğu bu organizasyon, Dünya Ralli Şampiyonası'nın en prestijli ve en özel yarışlarından biri olarak gösteriliyor.

Finlandiya Rallisi, bu yıl Castrol Ford Team Türkiye ekibi için önemli bir değişikliğe de sahne olacak. Ali Türkkan'a, Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir önceki ayağı olan Akropolis Rallisi'nde yaşanan kazanın ardından tedavi süreci devam eden değişmez co-pilotu Oytun Albayrak yerine bu yarışta tecrübeli co-pilot Bilge Ayan destek verecek. İkilinin ilk kez birlikte yarışacak olması, takım için ayrı bir önem taşıyor.

Yarış öncesinde Finlandiya'da gerçekleştirilen resmi test gününde verimli bir hazırlık süreci geçiren ekip, araç ayarları ve etap temposuna yönelik son hazırlıklarını tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, Finlandiya Rallisi öncesinde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Finlandiya Rallisi, Junior WRC sezonunun en önemli virajlarından biri. Şampiyonada ikinci sıradayız ve takım olarak liderlik için iddialıyız. Geçtiğimiz yıl burada podyuma çıkmıştık. Bu yılki hedefimiz ise galibiyet alarak Şili Rallisi öncesinde şampiyonada liderliğe yükselmek. Sezon başından beri en büyük hedefimiz ise Türkiye'ye ralli branşındaki ilk Dünya Şampiyonluğu'nu kazandırmak. Finlandiya, bu yolda en kritik aşamalardan biri olacak.

Elbette bu yarış bizim için farklı bir anlam da taşıyor. Oytun'un son yarışta geçirdiği kaza sonrası devam eden tedavi süreci nedeniyle Ali bu kez Bilge Ayan ile start alacak.

Finlandiya'daki yarış öncesi test günümüz Ali ve Bilge için iyi ve oldukça verimli bir hazırlık süreci olarak geçti. Testlerdeki başarılı tempomuzu sürdürerek yarış boyunca zirve motivasyonuyla mücadele edeceğiz."

30 Temmuz Perşembe günü başlayacak Finlandiya Rallisi, 2 Ağustos Pazar günü tamamlanacak. Toplam 20 özel etap ve yaklaşık 316 kilometrelik mücadele sonunda Junior WRC klasmanında sezonun dördüncü yarışının galibi belli olacak.

Castrol Ford Team Türkiye'nin 2026 FIA Junior WRC Takvimi

30 Temmuz - 2 Ağustos 2026 - Finlandiya Rallisi (Toprak)

10-13 Eylül 2026 - Şili Rallisi (Toprak, Sezon Finali)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı