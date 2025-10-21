Haberler

Çarşambaspor Yönetiminden Ticaret Borsası'na Ziyaret

Güncelleme:
Çarşambaspor Kulübü Başkanı Muhammet Ali Torun ve yönetimi, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz'ı ziyaret ederek sporun gençler üzerindeki etkisi ve kulübün hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Göreve yeni gelen Çarşambaspor Kulübü Başkanı Muhammet Ali Torun ve yönetim kurulu üyeleri, Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Çarşambaspor'un faaliyetleri, kulübün hedefleri ve ilçe sporunun gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti ve Çarşambaspor'un yeni yönetimine, yeni sezonda başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Muhammet Ali Torun ise Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunan kurumlarla iş birliğinin önemine değinerek, spora olan desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, 55 numaralı Çarşambaspor forması hediye etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Üyesi Hüseyin Işık, Genel Sekreter Sercan Yaşar ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
