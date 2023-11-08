Çarşambaspor Başkanı: Latifelerle değil, başarılarımız ve tarihimizle gündeme gelmek istiyoruz

Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım, kulübün köklü tarihine ve sportif başarılarına vurgu yaparak, latifelerle değil ön plana çıkmak istediklerini belirtti. Çarşambaspor'un 100 yıllık bir geçmişi olduğunu ve hedeflerinin şampiyon olarak 3. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Perşembe spor gibi latifelerle değil de köklü tarihleri ve sportif başarılarla gündeme gelmek istediklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında Samsun'a yaptığı bir gezide Çarşamba'ya da uğradı. Bu ziyaret sırasında o zamanın Jandarma Yüzbaşı Sabri Altıner'e bir spor kulübü kurulması için talimat verdi. Aynı yılın Kasım ayında, ilçedeki Halk Fırkası binasında yapılan ilk toplantı ile birlikte Çarşamba Yeşilırmak Gençlik Kulübü adıyla kulüp kuruldu. Cumhuriyet'in ilanı ile kulübü özdeşleştirmek isteyen Çarşambalılar, kuruluş yılını 1923 olarak tescil ettirdiler.

100 yıllık bir geçmişe sahip olan Çarşambaspor, son günlerde özellikle ismi ve rakiplerinin ismi ile gündeme geliyor. Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor'un grubunda Perşembespor da bulunuyor. 26 Kasım Pazar günü Ordu'da oynanacak Perşembespor-Çarşambaspor maçı, sosyal medyada günler öncesinde viral olmuştu. Şimdi ise son olarak Perşembespor'u çalıştıran Teknik Direktör Zekeriya Köklükaya'nın Çarşambaspor'un yeni hocası olması yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım, 100 yıllık kulüplerinin bu gibi latifelerle gündeme gelmek istemediklerini belirterek, açıklamada bulundu.

"Latifelerle değil, başarılarımız ve tarihimizle gündeme gelmek istiyoruz"

Çarşambaspor'un çok köklü ve önemli bir kulüp olduğunun altını çizen Başkan Özkan Yıldırım, "Çarşambaspor ve Perşembespor iki büyük şehrin 2 güzide takımı. 2 takımada başarılar diliyorum. Yakın zamanda da iki ekibin maçı var. Başarılı olan kazansın. Bu seneki hedefimiz şampiyon olup 3. Lig'e çıkmak. Çarşambayı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Çarşambaspor 100 yıllık bir kulüp. Şu an profesyonel liglerde oynayan birçok takımdan daha köklü bir takım. Cumhuriyet ile birlikte kuruldu. Kulübümüzün şaka, latife ile anılması da bizi çok keyiflendirmiyor. Kulübümüzün tarihinin iyi araştırılıp, bilinmesi gerekiyor. Atatürk'ün Çarşamba'yı ziyaret ettiği dönemde verdiği emirle kurulan bir kulübüz. O yüzden Çarşambaspor Türkiye için de çok önemli bir kulüp. Bu konularla be sportif başarılar ile gündeme gelmek isteriz. Çarşambaspor-Perşembespor gibi latifelerle gündeme gelmek istemeyiz. 4 yıldır inişli çıkışlı da olsa güzel bir yönetim şekliyle kulübü yönetiyoruz. Önemli olan Çarşambalı gençlere hizmet vermek, örnek olmak. Şu dönemde futbol giderleri çok. Birçok kulüp borç batağında birçoğu da kapanıyor. Biz kulüp olarak borçsuz bir kulübüz. Önemli tarihimize sportif başarılar katmak için mücadele veriyoruz. Çarşambaspor, Samsunspor'dan bile önce kurulmuştur. Samsun il olduğu için onların gölgesinde kalmış, çok eski bir çınarız. İnşallah bundan sonraki süreçte Çarşambaspor'u üst liglerde görmek için mücadele vereceğiz" dedi.

Samsun temsilcisi Çarşambaspor, Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta şimdiye kadar çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Çarşambaspor'un grubunda Kastamonu, Karabük, Ordu, Samsun, Tokat, Çankırı, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Sinop ve Çorum gibi illerin takımları mücadele ediyor. - SAMSUN