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Hastane çalışanları arasında masa tenisi turnuvası

Hastane çalışanları arasında masa tenisi turnuvası
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Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi çalışanları arasında düzenlenen 2. Masa Tenisi Turnuvası, 64 personelin katılımıyla tamamlandı. Finalde Adem Akbulut şampiyon oldu.

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi tarafından çalışanlar arasındaki birlik, beraberlik ve kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen 2. Masa Tenisi Turnuvası, büyük bir heyecan ve centilmenlik içerisinde tamamlandı.

Toplam 64 hastane çalışanının katıldığı turnuvada personeller, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola vererek hem spor yapma hem de farklı birimlerden çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu. Turnuva boyunca çekişmeli ve keyifli karşılaşmalar yaşanırken, final müsabakasında Bilgi İşlem Birimi personeli Adem Akbulut ile Satın Alma Birimi personeli Serhat Bayar karşı karşıya geldi.

Final maçında rakibini 3-1 mağlup eden Adem Akbulut, turnuvanın şampiyonu olarak kupanın sahibi oldu. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Serhat Bayar başarılı performansıyla takdir toplarken, üçüncü olan personel de ödülünü almaya hak kazandı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyonluk kupası Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen tarafından Adem Akbulut'a takdim edildi. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Serhat Bayar'a kupasını Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mehmet Batuhan Örs verirken, üçüncü olan yarışmacının kupası ise Başhekim Yardımcısı Dr. Erdoğan Çolak tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının yanında sosyal ve sportif faaliyetlerle de bir araya gelmelerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Personelimizin motivasyonunu artırmak, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve farklı birimlerde görev yapan çalışma arkadaşlarımızın bir araya gelerek yeni dostluk köprüleri kurmalarını sağlamak amacıyla bu turnuvayı düzenledik. Turnuvaya katılan tüm personelimizi göstermiş oldukları centilmence mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Sporun birleştirici gücüyle çalışma ortamımızdaki dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Çarşamba Devlet Hastanesi yönetimi, çalışanların motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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