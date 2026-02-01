Haberler

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta şampiyon oldu

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Alcaraz, bu zaferle kariyerinde 7. grand slam şampiyonluğunu elde etti ve 'kariyer grand slam' yaparak tarihe geçti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 3-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 4 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

Maça iyi servis atarak etkili başlayan Djokovic, 4. oyunda servis kırdı ve ilk setin kontrolünü ele aldı. İlk seti 33 dakika sonunda 6-2 kazanan Djokovic, 1-0 öne geçti.

İkinci sette direncini yükselten Alcaraz, iki kez servis kırmayı başardı. Etkili vuruşlarla "winner" sayısını artıran İspanyol raket, 36 dakikada tamamlanan ikinci sette 6-2 galip geldi ve durumu 1-1'e getirdi.

Alcaraz, üçüncü sette basit hataları çoğalan rakibi karşısında zor toplarda da iyi savunma yaptı. Servis kırma şansı yakaladığı 6 denemenin ikisinde başarılı olan genç tenisçi, 51 dakika süren bu seti 6-3 kazanarak maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

İspanyol tenisçi, 4. sette servis kullandığı oyunlarda rakibi karşısında etkili oldu. Servis attığı oyunlarda zorlanan Djokovic, özellikle 11 dakikadan fazla süren ikinci oyunda sahaya direnç koyarak son puana kadar maçtan kopmadı. Rakibinin servisini 12. oyunda kırmayı başaran Alcaraz, seti 7-5, 3 saat 2 dakika süren maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta ilk, kariyerinin 7. grand slam zaferini elde etti.

Alcaraz, "kariyer grand slam" yaptı

Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ı ikişer kez kazanan Alcaraz, Avustralya Açık zaferinin ardından tenisteki 4 büyük turnuvada da şampiyonluk yaşayarak "kariyer grand slam" yapma başarısı gösterdi.

Alcaraz, 22 yaş 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını aldı. İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta "kariyer grand slam" yapan Don Budge'ın (22 yaş 363 gün) 88 yıllık rekorunu kırdı.

Carlos Alcaraz, Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'ten sonra tarihte "kariyer grand slam" yapan 9. erkek tenisçi oldu.

Avustralya Açık'ta 10 olmak üzere 24 grand slam zaferine sahip Djokovic ise 25. şampiyonluğunun bir adım uzağında kaldı. Sırp raket, tüm zamanların en çok şampiyon olan tenisçisi ünvanını Avustralyalı Margaret Court ile paylaşmaya devam etti.

Şampiyon tenisçi 4,15 milyon Avustralya doları kazandı

Şampiyonluğa ulaşan Alcaraz, 4,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 125 milyon lira) para ödülünün sahibi oldu.

Finalist Djokovic ise Avustralya'dan 2,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 65 milyon lira) ödülle ayrıldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
