Carlos Alcaraz Amerika Açıkta şampiyon olarak dünya sıralamasında zirveye yerleşti

Amerika Açık tek erkekler finalinde karşı karşıya geldiği rakibi Casper Ruud'u 3-1 mağlup eden İspanyol raket Carlos Alcaraz, şampiyonluğunu ilan etti. 19 yaşındaki sporcu, Rafael Nadal'dan sonra Grand Slim şampiyonluk yaşayan en genç sporcu oldu. Dünya sıralamasında da zirveye yerleşen Alcaraz, kendisi için tarihi bir başarıya imza attı.

Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli rakibi Casper Ruud'u 3-1 mağlup eden İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyonluğa ulaştı.

İLK GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde şampiyonluk için mücadele verdiği maçta Norveçli rakibi Casper Ruud'u birinci seti 6-4 kazanan Alcaraz ikinci sette rakibi Ruud'a 6-2 yenildi ancak Alcaraz, üçüncü seti 7-6, dördüncü seti ise 6-3 alarak maçın galibi oldu. Bu set sonuçlarıyla rakibini 3-1 mağlup eden Carlos Alcaraz, Amerika Açık'ta şampiyon oldu. 19 yaşındaki yetenekli raket, böylece ilk Grand Slam şampiyonluğunu da yaşamış oldu.

1 NUMARAYA YÜKSELDİ

Amerika Açık Tenis Turnuvasında şampiyon olan Carlos Alcaraz, hem ilk Grand Slam turnuvasını kazandı hem de bu önemli başarısı ile 49 yıl sonra 1 numaraya yükselen ilk tenisçi olma ünvanını ele geçirdi.

NADAL'DAN SONRA BAŞARAN İKİNCİ RAKET

19 yaşındaki İspanyol tenisçi ilk Grand Slam şampiyonluğunu yaşadığı günde rekorları alt üst etmeye devam etti. İlk Grand Slam'ini kazanan Alcaraz, 2005'te Rafael Nadal'dan sonra bu başarıyı elde eden en genç kişi oldu.

CARLOS ALCARAZ KİMDİR ?

Carlos Alcaraz Garfia, İspanyol profesyonel tenisçidir. Şu anda Tenis Profesyonelleri Derneği tarafından dünyanın 1 numaralı tekler oyuncusu olarak sıralanıyor. Alcaraz, 2022 ABD Açık ve iki Masters 1000 şampiyonluğu dahil olmak üzere altı ATP Tour Single şampiyonluğu kazandı.