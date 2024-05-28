Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, teknik direktörlük kariyerini Real Madrid'de sonlandıracağını açıkladı.

"BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAM"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, " Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

4 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Kariyeri boyunca 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan deneyimli teknik adam, 2'si Real Madrid döneminde kaldırdı. Çalıştırdığı takımlarda 9 kez şampiyonluk yaşayan Carlo Ancelotti, 2 kez de yılın teknik direktör ödülünü kazandı. 64 yaşındaki Ancelotti, Real Madrid'in yanı sıra kariyeri boyunca Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern Münih, Napoli ve Everton'ı çalıştırmıştı.