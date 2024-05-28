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Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak

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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, radikal bir karar aldı. 64 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerini İspanyol devinde sonlandıracağını açıkladı. İtalyan teknik adam, "Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum" dedi.

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, teknik direktörlük kariyerini Real Madrid'de sonlandıracağını açıkladı.

"BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAM"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, " Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacağım. Burada emekli olacağım ama önce bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak

4 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Kariyeri boyunca 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan deneyimli teknik adam, 2'si Real Madrid döneminde kaldırdı. Çalıştırdığı takımlarda 9 kez şampiyonluk yaşayan Carlo Ancelotti, 2 kez de yılın teknik direktör ödülünü kazandı. 64 yaşındaki Ancelotti, Real Madrid'in yanı sıra kariyeri boyunca Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern Münih, Napoli ve Everton'ı çalıştırmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Tolga:

Fatih Terim Milan dan kovuldu onun yerine o zamana kadar takim calistirmamis Carlo Acelotti geldi Milan i sampiyon yapti avrupanin dev takimlarini calistirdi kariyerini kupalarla süsledi, Ispanyada, Ingilterede Almanyada calisti sampiyon oldu bizim basinin göklere cikardigi Fatih Terim ne yapti? TR liginde sampiyon oldu yani avrupaile karsilastirirsak amatör lig de basarili oldu aradaki farki görebiliyormusunuz….

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