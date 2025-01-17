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Carlo Ancelotti, Arda Güler'in şov yaptığı maçta kabusu yaşadı

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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, uzatmalarda Celta Vigo'ya 5-2 yenerek tur atlamayı başardı. Milli yıldız Arda Güler'in sonradan girerek 2 golün asistini yaptığı mücadelede Carlo Ancelotti'nin yuhalanması ise dikkat çekti.

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Celta Vigo karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2'ye yakalandı ve maç uzatmalara gitti. Real Madrid, uzatmalarda rakibini 5-2 mağlup ederek tur atladı.

ANCELOTTI'Yİ YUHALADILAR

Maç sırasında Real Madrid taraftarlarının teknik direktör Carlo Ancelotti ve Tchouameni'yi ıslıklı protesto etmesi dikkat çekti. Ancak genç oyuncuların performansı, tribünlerdeki gerilimi biraz olsun dindirdi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ BİR UYARI

Taraftarların hem kendisine hem de Tchouaméni'ye yönelik protestolarını değerlendiren İtalyan teknik adam, "Bernabéu'dan gelen tepkiler bir uyarı niteliğinde. Ancak bu, takımın reaksiyon göstermesine yardımcı oldu. Taraftarların desteği bizim için çok önemli" dedi.

Carlo Ancelotti, Arda Güler'in şov yaptığı maçta kabusu yaşadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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