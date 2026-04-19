Milli halterci Cansel Özkan, Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazandı

Milli halterci Cansel Özkan, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda 3 bronz madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu, organizasyonda toplamda 4 madalya kazanıldığını açıkladı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Batum kentindeki organizasyonda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Cansel Özkan koparmada 92, silkmede 106 ve toplamda ulaştığı 198 kiloluk kaldırışıyla 3 bronz madalya kazandı.

Organizasyonunun ilk gününde milli sporcular 1 gümüş 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Organizasyonun gündüz yapılan ilk seansında milli halterci Gamze Altun, silkmede gümüş madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın 60 kilo erkeklerde Yiğit Erdoğan ve Burak Aykun, 65 kiloda ise Muhammed Furkan Özbek ve Ferdi Hardal madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
