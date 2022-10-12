Canlı yayında yakalandı! PSG'nin hocasının Mbappe ile ilgili yazdığı not herkesi çok şaşırttı

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Galtier'in maç oynanırken ekrana yansıyan görüntüsü dikkat çekti. Takımdan ayrılacağı konuşulan Mbappe ile ilgili aldığı not kameralara takılan Galtier'in defterine, "Kylian sağda oynamayı tercih ediyor." yazdığı görüldü. Notu gören futbolseverler oldukça şaşırırken, Gailter'in iddialara yanıt vermek amacıyla defterini özellikle kameraların çekebileceği şekilde tuttuğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Benfica ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Fransız devinin hocası Christophe Galtier'in defterine aldığı notun kameralara yansıması çok konuşuldu.

MBAPPE GOL ATTI, GAILTER NOT ALDI

Karşılaşmada Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Benfica 62. dakikada penaltıdan Joao Mario ile dengeyi getirdi. Maç 1-1 sona ererken, PSG'nin hocası Gailter'in Mbappe ile ilgili defterine aldığı not kameralara yansıdı.

"KYLIAN SAĞDA OYNAMAYI TERCİH EDİYOR"

Takımdan ayrılacağı konuşulan Mbappe'nin bu kararının arkasında tercih ettiği bölgede oynatılmamasının da olduğu öne sürülüyordu. Tüm bu iddiaların ışığında Gailter'in defterine aldığı not herkesi çok şaşırttı. Fransız hocanın canlı yayında kameralara yansıyan defterine, "Kylian sağda oynamayı tercih ediyor." yazdığı görüldü.