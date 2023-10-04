Canlı yayında içini döktü! İşte Ali Koç'un transfer ederken en çok zorlandığı futbolcu

Süper Lig devi Fenerbahçe başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞARILI BİR TRANSFER SEZONU GEÇİRDİK"

Transfer sezonuna değinen Ali Koç, "Başarılı bir transfer sezonu geçirdik. Sadece almada değil, satmada da. Süper Lig tarihinin belki de en başarılı satışlarını yaşadık. Bize ihracat teşvikleri verilmiyor. İnşallah TFF, bu konuya da eğilir. Bazı oyuncuları çok karşı elden çıkardık. Bazılarından zarar ettik. Çok başarılı transfer sezonu geçirdik. Erken transferler yaptık, adaptasyon erken oldu. Rakiplerimize ve geçmiş yıllara göre erken takım olduk. Selahattin Baki, Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan çok başarılıydı" dedi.

"EN ZOR TRANSFER SZYMANSKI OLDU"

Takıma aldığı yıldızlar hakkında konuşan Koç, "Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski transferlerinde Mario Branco'nun çok etkisi var. Tadic hiç gündemde yoktu. "Böyle bir imkan var" dedi. Ben de "Yaş konusunda hassasiyetimizi biliyorsun, Dzeko'yu aldık" dedim. "Bu fırsatı kaçıramayız" diye cevap verdi ve beni ikna etti. Rusya'ya giderken, Belgrad'a hareket ettik. Çok etkilendik, jilet gibi bir futbolcu çıktı karşımıza. En zor transfer Szymanski oldu" ifadelerini kullandı.