Canlı yayında duyurdu! Ancelotti'den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da Celta Vigo ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan İtalyan antrenör, sezon başından bu yana milli futbolcuya az süre verdiği için eleştirilmesine rağmen Arda'nın Real Madrid'de forma giymeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

"ARDA KALİTESİNİ GÖSTERİYOR"

İtalyan teknik direktör açıklamasında, "Arda Güler kalitesini gösteriyor, harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum. Onun kalitesine sahip çok fazla oyuncu yok" dedi.

Real Madrid'in Arda Güler'i bırakmaya niyeti olmadığının sinyalini veren Ancelotti, 20 yaşındaki yıldız için, "Real Madrid'in geleceği için çok önemli bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.