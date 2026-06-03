CANLI YAYIN DUYURUSU
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor. DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor. DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.