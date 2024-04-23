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Canlı yayın açan Hakan Çalhanoğlu, gördüğü yorum sonrası çıldırdı: Boş boş konuşmayın

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Inter'in 20. şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonrası Hakan Çalhanoğlu canlı yayın açtı. Bir kullanıcının "Türkiye'de niye oynamıyorsun?" sorusuna Çalhanoğlu, "Boş boş konuşuyorlar sinirleneceğim. 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar boş yapmasınlar ya" yanıtını verdi.

İtalyan devi Inter, dün akşam ezeli rakibi Milan'ı 2-1 mağlup etti ve 20. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk sonrası ise çok konuşulacak bir olay meydana geldi.

"TÜRKİYE'DE NEDEN OYNAMIYORSUN?"

Inter'de top koşturan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk sonrası açtığı canlı yayında bir takipçisinden " Türkiye'de niye oynamıyorsun?" şeklinde yorum aldı.

"BOŞ BOŞ KONUŞUYORLAR YA"

Takipçisinin sorusu karşısında sinirlenen Hakan, "Boş boş konuşuyorlar sinirleneceğim. 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar boş yapmasınlar ya" diyerek yanıt verdi. Çalhanoğlu'nun o anları kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hakan Çalhanoğlu Inter Milan Türkiye Spor Haberler

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