CANLI İZLE! Union Saint-Gilloise- Fenerbahçe maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile kritik bir maça çıkacak. CANLI İZLE! Union Saint Gilloise- Fenerbahçe maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda?

UNION SAINT GILLOISE- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka saat 23.00'de başlayacak.

UNION SAINT GILLOISE- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ KİMLER?

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi