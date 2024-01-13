Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Portekizli teknik adam Fernando Santos, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçına çıkıyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.
11'LER
Beşiktaş : Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.
CANLI ANLATIM
12' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
7' Karagümrük kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
6' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla beraber ceza sahası içine giren Semih arka direkteki Rashica'yı topla buluşturdu. Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş direğin üstünden auta çıktı.
3' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunu savunma ön direkte uzaklaştırdı.
2' Semih sol kanattan topla beraber ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti ancak kaleci Emre topu kornere tokatladı.
1' Maç başladı.