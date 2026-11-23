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Cankurtarma Dünya Şampiyonası, 25 Kasım-13 Aralık tarihlerinde Güney Afrika'da düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Nelson Mandela Bay bölgesindeki Gqeberha (Port Elizabeth) kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 kadın ve 4 erkek sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda kadınlarda Ada Tuna, Elif Bay, Hayal Toptaş ve Yade Sezen, erkeklerde ise Bora Duman, Ilgaz Karakaya, Emin Ceyhan ve Utku Güleç yer alacak.

Kaynak: AA