Çankırı'da Yamaç Paraşütü Yarışmaları Başladı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Yarışmaları kapsamında antrenman uçuşları gerçekleştirildi.

Çankırı Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bayramören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yarışma kapsamında 15 sporcu antrenman uçuşu yaptı.

Yabancı sporcuların da katıldığı organizasyon, yarın verilecek startla başlayacak.

Çankırı Sportif Havacılık Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenman uçuşu sırasında yakınlarındaki bölgede yağış olduğunu ancak güvenliği tehlikeye atacak bir durum bulunmadığını belirterek, "Bugün yapılan uçuşlarımız puanlamaya girmeyecek. Kazasız güzel bir yarışma olmasını temenni ediyorum." dedi.