A Milli Futbol Takımı'na yağmur altında destek

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da heyecanla takip edildi. Vatandaşlar, Çankırı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı birlikte izledi. Maçı tezahüratlar eşliğinde izleyip A Milli Futbol Takımı'na destek veren vatandaşlar, maç sırasında ekili olan sağanak yağışa ise aldırış etmedi. - ÇANKIRI

