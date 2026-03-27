Çankırı'da birinci kademe savate yardımcı antrenörlük kursu düzenlendi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörlüğü tarafından Çankırı Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kursa, Türkiye'nin farklı kentlerinden kursiyerler katılıyor.

Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu yönetiminde 29 Mart'a kadar sürecek kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerler, belge almaya hak kazanacak.

Kibaroğlu, AA muhabirine, savatede ilk kez antrenörlük kursu düzenlediklerini söyledi.

Antrenörlük eğitimlerinin ardından sporcuların kemer seviyelerini gösteren dang sınavlarının da yapılacağını belirten Kibaroğlu, "Aynı zamanda faaliyetlerimiz de başlıyor. 14-17 Mayıs'ta Ankara'da Hasan Aslan Savate Gençler ve Büyükler Assaut ile Combat Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Bu organizasyonda üç milli takım belirleyeceğiz." diye konuştu.

Çankırı'da organizasyonların devam edeceğini vurgulayan Kibaroğlu, "Temmuz ayında Savate Gençler Combat Türkiye Şampiyonası, kasım ayında ise 25 ülkenin katılacağı Uluslararası Savate Open, Çankırı'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

Savate gerçeğinin Türkiye'de uzun zamandır olduğunu dile getiren Kibaroğlu, bu branşın gelişimi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.