Çankırı'da 550 çocuk yüzme eğitimi aldı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında 550 çocuk, yüzme eğitimi aldı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde 550 çocuk, yüzme eğitimi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Şabanözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde 550 çocuk, portatif havuzda yüzme eğitimine başladı. İlçede başlatılan yüzme kurslarına vatandaşlar çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. - ÇANKIRI