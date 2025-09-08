Haberler

Çankırı, Afyonspor ve Diyarbekirspor Türkiye Kupası'ndan Men Edildi

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndan ihraç olduğunu duyurdu. Bu takımlar, müsabakalarına belirtilen saatte gelmemeleri nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) açıklamasına göre kurul, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına hükmetti.

Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
