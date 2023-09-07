Çankaya Üniversitesi, Melikgazi Kayseri Basketbol'dan genç oyuncu İlayda Derman'ı transfer etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Çankaya Üniversitesi, Melikgazi Kayseri Basketbol'dan genç oyuncu İlayda Derman'ı kadrosuna kattı. Derman, yeni takımı ile çalışmalara başladı ve yeni sezonda Çankaya Üniversitesi forması giyecek.

Çankaya Üniversitesi, Melikgazi Kayseri Basketbol'dan ayrılan genç oyuncu İlayda Derman'ı kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Çankaya Üniversitesi, Melikgazi Kayseri Basketbol'dan takviye yaptı. Geçen sezon Melikgazi Kayseri Basketbol, alt yaş kategorisinde forma giyen 2005 doğumlu genç oyuncu 2023-2024 sezonunda Ankara ekibi Çankaya Üniversitesi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni takımı ile çalışmalara başlayan İlayda Derman, geçen sezon sarı kırmızılı forma ile toplam 18 maçta forma giydi.

Yeni sezonda Çankaya Üniversitesi forması giyeceği belirten İlayda Derman, "Yeni sezonda Çankaya Üniversitesi ile anlaşmış bulunmaktayım. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Yeni sezonda Çankaya Üniversitesi forması altında elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. - KAYSERİ