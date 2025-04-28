110 Bin Genç, Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Ziyaret Edecek

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılına özel "110'uncu Yılında 110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale" projesiyle bu yıl içerisinde 81 ilden 110 bin genç Çanakkale'yi ziyaret edecek.

Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılına özel olarak 110 bin genç, Çanakkale'ye getirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek "110'uncu Yılında 110 bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale" projesiyle, 2025 yılı boyunca 110 bin genç, Çanakkale'yi ziyaret edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu özel proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin genç, şanlı tarihimizle yerinde buluşmak üzere Çanakkale'ye ziyarette bulunacak. Gençler, Şahindere Şehitliği, 57'nci Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi tarihi alanları ziyaret edecek, ayrıca Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde dönemin atmosferini deneyimleyecekler. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje, 13-17 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak düzenleniyor. Başvurular, gençlik merkezleri ve genç ofisler aracılığıyla alınacak. Adaylardan başvuru formu ile birlikte veli izin belgesi veya taahhütname talep edilecek. Ayrıca, her kafilede engelli gençler için özel kontenjan ayrılacak, gerektiğinde refakatçi eşliğinde katılım sağlanabilecek.

'GENÇLERİMİZİN ECDADINI TANIMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde tarih bilincini ve ruhunu yansıtan etkinlikler yaparak gençleri bir araya getirdiklerini belirterek, onların ecdadını tanımasını çok önemsediklerini söyledi. Çanakkale'de kahramanlık destanı yazıldığını vurgulayan Bakan Bak, "Gençlerimizin ecdadımızın kahramanlıklarını daha iyi bilmelerini, o ruhu hissetmelerini sağlamak için Bakanlık olarak faaliyetler yürütüyoruz. "110'uncu Yılında 110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale" projemizle, gençlere sadece bir gezi değil; tarih, değerler ve vefa bilinci kazandıran unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen proje, gençliğe tarih bilincini aktarma yolunda güçlü bir adım niteliği taşıyor. Proje ile gençlere; milletimizin birlik ve beraberlik içinde vatanı için verdiği mücadeleyi hatırlatmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.