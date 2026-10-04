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Çanakkale Gran Fondo'da 13 ülkeden 924 sporcu 2 parkurda pedal çevirmeye başladı

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Çanakkale Gran Fondo'da 13 ülkeden 924 sporcu 2 parkurda pedal çevirmeye başladı
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Çanakkale Gran Fondo'da 13 ülkeden 924 sporcu 2 farklı parkurda pedal çevirmeye başladı. Sporcular feribot geçişinin ardından Eceabat, Kilitbahir, Alçıtepe ve Gelibolu Tarihi Yarımadası boyunca yarışıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlayacak.

ÇANAKKALE'nin 2 yakasında bisiklet tutkunlarını buluşturan ' Çanakkale Gran Fondo'da yarış heyecanı başladı. Organizasyonda 13 ülkeden 924 sporcu, 2 farklı parkurda mücadele ediyor.

Çanakkale Gran Fondo'da yarış heyecanı başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Metin Cengiz ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler katıldı. Meydanda toplanan sporcular hazırlıklarını tamamlayıp, bisikletlerindeki son kontrollerini gerçekleştirdi. Daha sonra 13 ülkeden 924 sporcuyla başlayan yarışta 12,75 kilometrelik uzun ve 77,31 kilometrelik kısa parkurda mücadele başladı.

Feribot geçişinin ardından yarışa başlayan sporcular; Eceabat, Kilitbahir, Alçıtepe ve Gelibolu Tarihi Yarımadası boyunca pedal çevirecek. Çanakkale Savaşları'nın izlerini taşıyan tarihi alan, sporculara yarış boyunca eşlik ederken; Çanakkale Boğazı manzarası da parkurun öne çıkan bölümlerinden olacak. Tarihi Yarımada'daki parkuru tamamlayan sporcular, 1915 Çanakkale Köprüsü geçip, Cumhuriyet Meydanı'nda yarışlarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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