Çanakkale'de Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı düzenlendi.

TSSF'den yapılan açıklamada, federasyon tarihinde zıpkınla balık avı branşındaki ilk çalıştayın, Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı köyünde bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ocak ayında cankurtarma ve donanımlı dalış merkezlerinde başlayan çalıştay programının serbest dalış ve zıpkınla balık avı branşlarıyla devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, çalıştaya, federasyon yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık Daire Başkanlığı yetkilileri, teknik kurul başkan ve üyeleri, antrenörler, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve il temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

Çalıştayın ilk gününde zıpkınla balık avı branşının zıpkınla balık avı brövelendirme sistemi, zıpkınla balık avı antrenör el kitabı, dalış yasakları, yasal yükümlülükler, dalışa yasak yerler, güncel av sirküleri, sürdürelebilir avcılık için etik avcılık konuları, ikinci gününde ise serbest dalış branşında teknik, yasal, eğitim altyapı mevzuat ve faaliyetleri, ulusal ve uluslararası yarışma organizasyonları, dalış güvenliği, madalya, sporcuların motivasyonu için madalya, kupa ve takdir yönetimi başta olmak üzere birçok farklı konunun ele alındığı bildirildi.

Çalıştay sonunda çalışma gruplarında gündemdeki konularla ilgili yapılması gerekenlerin karara bağlanıp TSSF sekreteryasına sunulduğunun ifade edildiği açıklamada, sonuç raporu içeriğine göre çalışma grupları ve görevlendirmeler yapılarak, kısa süreli faaliyet takvimleri oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Kadir Sağlam, serbest dalış ve zıpkınla balık avı camiasının geride kalan dönemlerden gelen kronikleşmiş ihtiyaçları ve uluslararası standartlarla belirlenecek talepleri için yaptıkları çalıştayların su altı topluluğu üyelerinin beklediği motivasyon ve inanç ortamına katkı sağladığını aktardı.

Sorunların, eksikliklerin, etkili çözüm önerilerinin ve taleplerin burada açık yüreklilikle karşılıklı ele alındığını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Çalıştayda çıkan ortak kararları ilgili kurullarımızla en kısa sürede hayata geçireceğiz. Çalıştayımıza katılan tüm paydaşlarımıza kıymetli katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Federasyonumuzda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun sonuçlarını, bugüne kadar gelen mevcut başarıları kısa vadede katlayarak alacağımıza inancım tam."