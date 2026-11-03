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Çanakkale'de Harun Demirel, Türkgücü Spor Kulübü'ne asbaşkan olarak atandı.

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Çanakkale'de Harun Demirel, Türkgücü Spor Kulübü'ne asbaşkan olarak atandı.
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Türkgücü Spor Kulübü'nde asbaşkanlık görevine Harun Demirel atandı; kulüp, Çanakkale'de 1931'de Atatürk'ün talimatıyla yeniden kurulmuştu. Yeni projeler ve kurumsal yapının geliştirilmesi çalışmaları Başkan Alihan Ölmez ile Asbaşkan Harun Demirel yönetiminde yürütülecek.

Çanakkale'de 1931 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yeniden kurulan Türkgücü Spor Kulübü'nün asbaşkanlığına Harun Demirel atandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün yeni projelerinin oluşturulması ve kurumsal yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların Başkan Alihan Ölmez ve Asbaşkan Harun Demirel yönetiminde yürütüleceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirel, Kuvayımilliye döneminde kurulan, kurucu kadrosunda Milli Mücadele'de cephede yer alan isimlerin bulunduğu kulüpte görev almaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Kulübün istiklal mücadelesi döneminde faaliyetlerine ara verdiğini, 1931'de Atatürk'ün talimatıyla yeniden kurulduğunu aktaran Demirel, Türkgücü'nün tarihi mirasını geleceğe taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Demirel, kulübün futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye kadar birçok branşta faaliyet gösterdiğini ve madalyalar kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkgücü Spor Kulübü'nün tarihsel bağı ile önemli bir mirasın bugünkü temsilcileriyiz. Bu bilinçle Türkiye genelinde artarak devam eden Türkgücü taraftarı için çalışacak ve üreteceğiz. Kulübümüzü bugün de hak ettiği başarı ve madalyalara ulaştırmak için Başkanımız Alihan Ölmez ve yönetimimizle birlikte canla başla çalışıyor olacağız."

Kaynak: AA
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