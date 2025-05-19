Çanakkale'de Galatasaray Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı

- Çanakkale'de şampiyonluk coşkusu

ÇANAKKALE - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Çanakkale'de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Galatasaray'ın, Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı. Şampiyon olan sarı-kırmızılı takımın taraftarları, iskele meydanında bir araya geldi. İskele meydanını dolduran taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak şampiyonluklarını kutladı.