Çanakkale'de Galatasaray Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı

Çanakkale'de Galatasaray Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı
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Çanakkale'de Galatasaray Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çanakkale'de büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

- Çanakkale'de şampiyonluk coşkusu

ÇANAKKALE - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Çanakkale'de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Galatasaray'ın, Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı. Şampiyon olan sarı-kırmızılı takımın taraftarları, iskele meydanında bir araya geldi. İskele meydanını dolduran taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak şampiyonluklarını kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Spor
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