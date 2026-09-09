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Çanakkale Belediyespor Kulübü bu sezon A takım düzeyinde liglere katılmama kararı aldı

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Çanakkale Belediyespor Kulübü'nün, 2026-2027 sezonunda A takım düzeyinde liglere katılmama kararı aldığı bildirildi.

Çanakkale Belediye spor Kulübü'nün, 2026-2027 sezonunda A takım düzeyinde liglere katılmama kararı aldığı bildirildi.

Çanakkale Belediye spor Kulübü Başkanı Akın Yalman, yaptığı açıklamada, alınan kararın kulübün sportif faaliyetlerden uzaklaşması değil daha sağlam, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yapılanma hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Önceliği altyapıya, çocuklara ve genç sporculara vereceklerini ifade eden Yalman, şunları kaydetti:

"Basketbol, voleybol, yüzme, satranç, tenis, cimnastik ve atletizm başta olmak üzere kulübümüz bünyesindeki branşlarda spor okullarımızı ve altyapı çalışmalarımızı güçlendirerek sürdürmeyi daha fazla çocuğumuzu sporla buluşturmayı ve kendi altyapısından yetişen sporcularla geleceğin takımlarını oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız yalnızca bugünün takımlarını oluşturmak değil, Çanakkale Belediyespor'un geleceğini yetiştirmektir. Bu süreçte altyapıdaki sporcularımızın gelişimine, antrenörlerimizin eğitimine ve kulübümüzün kurumsal yapısının güçlendirilmesine daha fazla önem vereceğiz. Çanakkale Belediyespor olarak inanıyoruz ki güçlü bir gelecek, sağlam bir altyapıdan geçmektedir."

Kaynak: AA
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