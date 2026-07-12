Milli motosikletçi Can Öncü, İngiltere'de ikinci yarışı 8. tamamladı
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere ayağındaki ikinci yarışı 8. sırada tamamlarken, Bahattin Sofuoğlu ise Superbike'ta 19. oldu.
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere ayağında hafta sonunun ikinci yarışını 8. sırada tamamladı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında İngiltere'deki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta mücadele eden Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu, damalı bayrağı 8. sırada geçti.
Donington Park'taki ikinci yarışı, ev sahibi Tom Booth-Amos birinci, İspanyol Albert Arenas ikinci, İspanyol Jaume Masia ise üçüncü tamamladı.
Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı 19. sırada bitirdi
Motoxracing WorldSBK Takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 8. ayağında ikinci yarışı 19. sırada tamamladı.
Donington Park'taki ikinci yarışı İtalyan Nicolo Bulega kazandı. İspanyol Iker Lecuona ikinci, İtalyan Yari Montella ise üçüncü oldu.
Dünya Superbike ve Dünya Supersport şampiyonalarının 9. ayağı, 4-6 Eylül tarihlerinde Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilecek.