Can Akpınar, Deaflympics Öncesi Milli Takım Kampına Davet Edildi

Can Akpınar, Deaflympics Öncesi Milli Takım Kampına Davet Edildi
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Muğla Yüzme Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcusu Can Akpınar, Tokyo'da yapılacak Deaflympics Olimpiyat Oyunları öncesi Ankara'da gerçekleştirilecek milli takım kampına davet edildi.

Muğla Yüzme Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcusu Can Akpınar, Kasım ayında Tokyo'da düzenlenecek Deaflympics Olimpiyat Oyunları öncesi Ankara'da yapılacak milli takım kampına davet edildi.

Japonya'nın Tokyo kentinde 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Deaflympics Olimpiyat Oyunları öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Muğla'dan Can Akpınar milli takım kampına davet edildi.

Muğla Yüzme Spor Kulübü'nün 21 yaşındaki işitme engelli sporcusu Can Akpınar, 14-20 Temmuz tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilecek olan milli takım kampına katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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