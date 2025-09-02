''Camiasız kalır'' demişti! Tolunay Kafkas'tan Uğurcan Çakır için yeni açıklama

Ünlü teknik direktör Tolunay Kafkas, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı günlerde "Camiasız kalmasını istemem" demişti. Tolunay Kafkas, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası gündem olan eski açıklamalarıyla ilgili yeniden konuştu.

''GÖRÜŞÜM AYNI''

Fanatik'e konuşan Tolunay Kafkas, ''Uğurcan Çakır'ın transferi ile ilgili daha önce söylediklerimde bir değişiklik yok, görüşüm aynı. Zaten Galatasaray ile daha önce de anılıyordu. Daha sonra Fenerbahçe iddiaları çıktı.'' dedi.

''GÖRÜŞLERİM HALA GEÇERLİ''

Geçmişte söylediği sözlerin arkasında olduğunu söyleyen Kafkas, ''Benim sözlerim, Fenerbahçe ile anıldığı döneme denk gelince bağlamından koparıldı. Benim yorumum sadece Trabzonspor-Uğurcan özelindedir. Herhangi bir kulüple alakalı değildir. Evet görüşlerim hala geçerli. Uğurcan, Trabzonspor'un bir idolüydü. Takım kaptanıydı. Galatasaray'a gönderilmesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.