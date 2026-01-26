Haberler

Camardı Spor Kulübü sporcuları Balıkesir'den madalya ile döndü

Camardı Spor Kulübü sporcuları Balıkesir'den madalya ile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de düzenlenen 5. Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Camardı Spor Kulübü, 125 puanla takım halinde ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Turnuvada çeşitli sıkletlerde madalya kazanan sporcular büyük takdir topladı.

Balıkesir'de düzenlenen 5. Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Camardı Spor Kulübü sporcuları madalya ile döndü.

Türkiye genelinden 30 ilin yanı sıra Bulgaristan Güreş Milli Takımı'nın da katıldığı turnuvada, toplam 300 sporcu mindere çıktı. Zorlu mücadelelere sahne olan organizasyonda Camardı Spor Kulübü; altı farklı sıklette kazandığı madalyalarla 125 puan toplayarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Turnuvada 30 kiloda Reyhan Akdağ, 36 kiloda Tenzile Sude Altan ve 58 kiloda Gülseren Okçu altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 50 kiloda Zeynep Özşahin gümüş madalyanın sahibi olurken, 42 kiloda Gizem Zehra Okçu ve 62 kiloda Ecrin Sena Bıçkı bronz madalya kazandı. 46 kiloda mücadele eden Leyla Hatun Budak ise turnuvayı madalya sıralamasında tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Başarılarıyla büyük gurur yaşatan Camardı Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri, gösterdikleri performan için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek